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Перспективный полузащитник Ливерпуля рассказал о своих планах на будущее
Этим летом он может покинуть команду
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Ливерпуля" Харви Эллиотт дал комментарий для Sky Sports, в котором он рассказал о своих планах на будущее.
"Я всегда думаю о том, что будет лучшим для меня и моей карьеры. Нужно время, чтобы все хорошо обдумать. Сейчас я в "Ливерпуле", и все мы сосредотачиваемся на последнем матче этого сезона. Все мы очень упорно работали, и мне было трудно, учитывая то, сколько я играл. Я всегда старался выкладываться на полную".
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Заметим, что 22-летний Харви Эллиотт в этом сезоне отметился 5 голами и 3 ассистами в 27 матчах за "Ливерпуль" во всех турнирах. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.
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