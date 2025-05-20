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Английские журналисты рассказали о статусе прохождения медосмотра защитника Байера в чемпионе АПЛ
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Английские журналисты рассказали о статусе прохождения медосмотра защитника "Байера" в чемпионе АПЛ.
Журналист talkSPORT Алекс Крук написал, что Джереми Фримпонг успешно прошёл медобследование перед трансфером в "Ливерпуль".
"Медосмотр Фримпонга проведён", - написал журналист.
Ожидается, что "Ливерпуль" предложит футболисту контракт до 2030 года
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Напомним, что английский клуб уведомил "Байер" о готовности выплатить отступные за футболиста в размере 35 млн евро.
В этом сезоне Фримпонг сыграл 48 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 12 голевых передач.
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