Английские журналисты рассказали о статусе прохождения медосмотра защитника "Байера" в чемпионе АПЛ.

Журналист talkSPORT Алекс Крук написал, что Джереми Фримпонг успешно прошёл медобследование перед трансфером в "Ливерпуль".

"Медосмотр Фримпонга проведён", - написал журналист.

Ожидается, что "Ливерпуль" предложит футболисту контракт до 2030 года

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Напомним, что английский клуб уведомил "Байер" о готовности выплатить отступные за футболиста в размере 35 млн евро.

В этом сезоне Фримпонг сыграл 48 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 12 голевых передач.