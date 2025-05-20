Ряд английских клубов проявляет заинтересованность в услугах бывшего тренера Лиона

Пьер Саж потерял должность главного тренера "Лион" в начале года, но за 12 месяцев во главе команды он успел заработать немало доверия. Об этом свидетельствует уровень интереса к его кандидатуре в последние недели. Сейчас Сажа активно связывают с вакантным местом в "Лансе", который остался без тренера после неожиданного решения Уилла Стилла покинуть клуб в конце сезона.

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Однако, как сообщает L'Équipe, интерес к специалисту в последние месяцы проявляли и другие французские клубы – среди них "Ренн", "Монпелье", "Реймс" и "Тулуза". В то же время за Сажем следят и в Англии: в частности, "КПР", "Лестер" и "Саутгемптон".

Отмечается, что представители "КПР" даже прибыли во Францию на личную встречу с тренером. Что касается "Саутгемптона", то клуб также активно связывают с тем самым Уиллом Стиллом.