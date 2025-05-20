Автор победного гола "Брайтона" прокомментировал поединок против "Ливерпуля".

Джек Хиншелвуд в своих социальных сетях отреагировал на победный матч "чаек". Также футболист отметил дебют Харри Хоувелла за основную команду.

Полузащитник дебютировал за "Брайтон" в возрасте 17 лет.

"Особенная ночь???? горжусь тобой, дружище! @harryhowell65", - написал Хиншелвуд.

В этом сезоне Хиншелвуд отметился тремя голами и тремя ассистами за "Брайтон" в АПЛ.

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Напомним, что "Брайтон" обыграл "Ливерпуль" со счётом 3:2 и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице АПЛ.