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Автор победного гола Брайтона прокомментировал поединок против Ливерпуля
Эмоции зашкаливают
Фото - Instagram
Автор победного гола "Брайтона" прокомментировал поединок против "Ливерпуля".
Джек Хиншелвуд в своих социальных сетях отреагировал на победный матч "чаек". Также футболист отметил дебют Харри Хоувелла за основную команду.
Полузащитник дебютировал за "Брайтон" в возрасте 17 лет.
"Особенная ночь???? горжусь тобой, дружище! @harryhowell65", - написал Хиншелвуд.
В этом сезоне Хиншелвуд отметился тремя голами и тремя ассистами за "Брайтон" в АПЛ.
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Напомним, что "Брайтон" обыграл "Ливерпуль" со счётом 3:2 и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице АПЛ.
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