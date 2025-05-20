Английские СМИ рассказали, при каком условии "Ливерпуль" может подписать звёздного полузащитника "Байера".

Sky Sports сообщает, что "Красные" заинтересованы в подписании контракта с Флорианом Виртцем. Но клуб сначала хочет получить гарантии, что полузащитник хочет уехать из Германии.

"На данный момент ожидается, что игрок останется в "Байере" из Леверкузена, с которым у него контракт до 2027 года, или перейдёт в мюнхенскую "Баварию"", - сообщил SkySports.

Источник сообщает, что несмотря на желание игрока остаться на родине, "Ливерпуль" не отказался бы от его подписания.

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В этом сезоне Флориан Виртц сыграл в 45-ти матчах "Байера", в которых отметился 16-ю голами и 15-ю голевыми передачами.

"Байер" не продаст футболиста дешевле 150 млн евро. Контракт с клубом действителен до 2027 года.