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Манчестер Юнайтед возобновит переговоры по лидеру Аталанты после финала Лиги Европы

Англия

Пытались подписать прошлым летом

Манчестер Юнайтед возобновит переговоры по лидеру Аталанты после финала Лиги Европы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает журналист Альфредо Педулла, "Манчестер Юнайтед" намерен активизировать попытки подписания полузащитника "Аталанты" Эдерсона после финала Лиги Европы, который пройдет 21 мая.

В прошлом году "Юнайтед" уже контактировал с "Аталантой" по бразильцу, опережая в борьбе конкурентов в лице "Манчестер Сити" и "Ювентуса". Тогда клуб решил приостановить переговоры, сомневаясь в целесообразности трансфера за 50 миллионов евро.

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Впрочем, "Аталанта" пересмотрела сумму, и новая цена за Эдерсона составляет 60 миллионов евро. Это является ключевым моментом, который необходимо будет согласовать между клубами.

Добавим, до этого сезона на счету Эдерсона 5 голов и 2 ассиста в 48 матчах за "Аталанту" во всех турнирах.

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Источник:
Alfredo Pedulla
Опубликовал: Алексей Полищук
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