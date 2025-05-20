Манчестер Юнайтед возобновит переговоры по лидеру Аталанты после финала Лиги Европы

Как сообщает журналист Альфредо Педулла, "Манчестер Юнайтед" намерен активизировать попытки подписания полузащитника "Аталанты" Эдерсона после финала Лиги Европы, который пройдет 21 мая.

В прошлом году "Юнайтед" уже контактировал с "Аталантой" по бразильцу, опережая в борьбе конкурентов в лице "Манчестер Сити" и "Ювентуса". Тогда клуб решил приостановить переговоры, сомневаясь в целесообразности трансфера за 50 миллионов евро.

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Впрочем, "Аталанта" пересмотрела сумму, и новая цена за Эдерсона составляет 60 миллионов евро. Это является ключевым моментом, который необходимо будет согласовать между клубами.

Добавим, до этого сезона на счету Эдерсона 5 голов и 2 ассиста в 48 матчах за "Аталанту" во всех турнирах.