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Защитник Ливерпуля находится на радаре у нескольких клубов Бундеслиги
Также за ним следят в Англии
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Ливерпуля" находится на радаре у нескольких клубов Бундеслиги.
По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, несколько немецких команд проявляют интерес к Джареллу Квансу перед летним трансферным окном. Также известно, что за молодым защитником следят клубы из АПЛ — "Ноттингем" и "Ньюкасл". В "Ливерпуле" не исключают возможную продажу Кванса этим летом.
Отметим, что действующий контракт 22-летнего англичанина с мерсисайдским клубом рассчитан до конца июня 2029 года, а также соглашение предусматривает возможность продления на еще один сезон, то есть до лета 2030 года.
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В этом сезоне Джарелл Кванса провел 25 матчей за "Ливерпуль" во всех турнирах, не отметившись ни одним голевым действием. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 22 миллиона евро.
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