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Ждать осталось недолго. Защитник сборной Нидерландов в ближайшее время подпишет контракт с грандом АПЛ
Остались формальности
Фото - Fabrizio Romano, X
Защитник сборной Нидерландов в ближайшее время подпишет контракт с грандом АПЛ.
Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Джереми Фримпонг подпишет контракт с "Ливерпулем" в ближайшие сутки.
Сообщается, что футболист завершил медосмотр и вскоре поставит свою подпись на соглашении с английским клубом.
"Голландский правый защитник завершил первую и вторую часть своего медицинского обследования, после чего последуют официальные шаги и объявление", - сообщил Романо.
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Напомним, что "Ливерпуль" уведомил "Байер" об готовности выплатить отступные за футболиста в размере 35 млн евро.
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