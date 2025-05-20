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Контракт заканчивается в конце сезона. Английский журналист рассказал о переговорах Арсенала с полузащитником
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Английский журналист рассказал о переговорах "Арсенала" с полузащитником.
По словам Чарльза Ваттса, лондонский клуб на этой неделе стал активно общаться с Томасом Парти по его контракту. Футболист хочет остаться в столице Англии и "Арсенал" тоже хочет сохранить футболиста.
"Переговоры по контракту с Томасом Парти активизировались на этой неделе. Агент Парти был на игре в воскресенье, и теперь обе стороны настаивают на быстром решении в ту или иную сторону, чтобы у них была ясность перед летним окном.
Соглашение пока не достигнуто, но обе стороны предпочли бы, чтобы он остался в Лондоне", - написал Ваттс.
В этом сезоне Томас Парти сыграл в 51-м матче "Арсенала", в котором забил 4 гола и выполнил 3 голевые передачи.
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Контракт футболиста действителен до конца сезона.
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