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Контракт заканчивается в конце сезона. Английский журналист рассказал о переговорах Арсенала с полузащитником

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Контракт заканчивается в конце сезона. Английский журналист рассказал о переговорах Арсенала с полузащитником

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Английский журналист рассказал о переговорах "Арсенала" с полузащитником.

По словам Чарльза Ваттса, лондонский клуб на этой неделе стал активно общаться с Томасом Парти по его контракту. Футболист хочет остаться в столице Англии и "Арсенал" тоже хочет сохранить футболиста.

"Переговоры по контракту с Томасом Парти активизировались на этой неделе. Агент Парти был на игре в воскресенье, и теперь обе стороны настаивают на быстром решении в ту или иную сторону, чтобы у них была ясность перед летним окном.

Соглашение пока не достигнуто, но обе стороны предпочли бы, чтобы он остался в Лондоне", - написал Ваттс.

В этом сезоне Томас Парти сыграл в 51-м матче "Арсенала", в котором забил 4 гола и выполнил 3 голевые передачи.

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Контракт футболиста действителен до конца сезона.

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Источник:
Charles Watts
Опубликовал: Владислав Прийменко
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