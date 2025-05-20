Английский клуб большой шестёрки ведёт переговоры с нападающим команды, вылетевшей в Чемпионшип.

Сообщается, что руководство "Манчестер Юнайтед" провело личные переговоры с нападающим "Ипсвича" Лиамом Делапом.

Известно, что в гонке за 22-летнего нападающего участвует "Челси" и несколько ещё неназванных клубов. "Трактористы" разрешили игроку вести переговоры и самому решить, в каком клубе продолжать карьеру.

Из-за вылета "Ипсвича" в Чемпионшип, у Делапа активировались отступные в размере 30 млн фунтов (40 млн долларов).

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В этом сезоне Делап сыграл в 39-ти матчах "Ипсвича", в которых забил 12 голов и отдал 2 голевые передачи.