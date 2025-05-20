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Тоттенхэм следит за главным тренером другого лондонского клуба

Англия

В настоящее время тренирует клуб украинца

Тоттенхэм следит за главным тренером другого лондонского клуба

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Согласно сообщению издания Foot Mercato, "Тоттенхэм" включил главного тренера "Брентфорда" Томаса Франка в шортлист кандидатов на замену Анге Постекоглу, если австралиец покинет клуб этим летом.

Несмотря на выход в финал Лиги Европы, где "шпоры" сыграют с "Манчестер Юнайтед", сезон для них в целом складывается неудачно. Перед последним туром АПЛ "Тоттенхэм" занимает лишь 17-е место. Теоретически команда еще может финишировать на 14-й позиции, однако это вряд ли уменьшит волну критики, которая нарастает вокруг клуба.

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"Брентфорд" же снова приятно удивляет, несмотря на ограниченный бюджет. С момента выхода в элиту в 2021 году команда стабильно выступает на высоком уровне, и большая заслуга в этом принадлежит именно Томасу Франку, который умело адаптируется к обстоятельствам и максимально раскрывает потенциал своих игроков.

Добавим, что за тур до конца чемпионата "Брентфорд" занимает 9 место в турнирной таблице АПЛ.

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Брентфорд (Лондон) Тоттенхэм (Лондон) Анге Постекоглу Егор Ярмолюк Томас Франк
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Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Алексей Полищук
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