Саудовские клубы заинтересованы в подписании одного из лучших полузащитников АПЛ

Саудовские клубы заинтересованы в подписании одного из лучших полузащитников Английской Премьер-лиги.

Как сообщает журналист Экрем Конур, ключевой игрок "Ньюкасла" Бруно Гимараеш обратил на себя внимание со стороны сразу нескольких клубов, выступающих в Саудовской Про-лиге. Одной из наиболее заинтересованных команд называют "Аль-Иттихад", ведь их представители уже провели начальные переговоры с окружением 27-летнего бразильца.

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В этом сезоне Бруно Гимараеш провел 46 матчей за "Ньюкасл", в которых он забил 5 голов и отдал 8 ассистов. Известный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.