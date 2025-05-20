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Лестер Сити грозит снятие очков из-за нарушения финансовых правил
Об этом пишет ВВС
Getty Images/Global Images Ukraine
"Лестер Сити" может столкнуться с серьезными проблемами накануне своего возвращения в Чемпионшип, поскольку клуб находится под пристальным взглядом Английской Премьер-лиги из-за возможных нарушений правил финансового фэйр-плей в сезоне 2023/24, когда они были участниками Чемпионшипа. Об этом пишет ВВС.
Суд постановил, что Премьер-лига имеет право предъявить обвинения "Лестеру", который вылетел из высшей лиги и в следующем сезоне будет играть в Чемпионшипе.
Ожидается, что рассмотрение дела состоится по ускоренной 12-недельной процедуре Премьер-лиги, что означает, что любое возможное снятие очков, в зависимости от исхода дела, может быть применено к "Лестеру" в сезоне Чемпионшипа 2025/26.
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