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Лестер Сити грозит снятие очков из-за нарушения финансовых правил

Англия

Об этом пишет ВВС

Лестер Сити грозит снятие очков из-за нарушения финансовых правил

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

"Лестер Сити" может столкнуться с серьезными проблемами накануне своего возвращения в Чемпионшип, поскольку клуб находится под пристальным взглядом Английской Премьер-лиги из-за возможных нарушений правил финансового фэйр-плей в сезоне 2023/24, когда они были участниками Чемпионшипа. Об этом пишет ВВС.

Суд постановил, что Премьер-лига имеет право предъявить обвинения "Лестеру", который вылетел из высшей лиги и в следующем сезоне будет играть в Чемпионшипе.

Ожидается, что рассмотрение дела состоится по ускоренной 12-недельной процедуре Премьер-лиги, что означает, что любое возможное снятие очков, в зависимости от исхода дела, может быть применено к "Лестеру" в сезоне Чемпионшипа 2025/26.

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