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Обладатель Золотого мяча 2024 возвращается в заявку команды на матч АПЛ
Как долго он не играл
Getty Images/Global Images Ukraine
Обладатель Золотого мяча 2024 возвращается в заявку команды на матч АПЛ.
По информации журналиста AS Габилондо, Родри возвращается в состав "Манчестер Сити" на матч с "Борнмутом" сегодня вечером.
Напомним, что из-за травмы крестов, Родри пропустил 47 матчей "горожан" во всех турнирах. Он отсутствовал с сентября 2024 года.
На счету испанского полузащитника 3 сыгранных матча за "Манчестер Сити".
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Матч между "горожанами" и "Борнмутом" состоится 20 мая и начнётся в 22:00 по киевскому времени.
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