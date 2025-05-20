Обладатель Золотого мяча 2024 возвращается в заявку команды на матч АПЛ.

По информации журналиста AS Габилондо, Родри возвращается в состав "Манчестер Сити" на матч с "Борнмутом" сегодня вечером.

Напомним, что из-за травмы крестов, Родри пропустил 47 матчей "горожан" во всех турнирах. Он отсутствовал с сентября 2024 года.

На счету испанского полузащитника 3 сыгранных матча за "Манчестер Сити".

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Матч между "горожанами" и "Борнмутом" состоится 20 мая и начнётся в 22:00 по киевскому времени.