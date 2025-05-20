Опытный хавбек Эвертона покинет клуб в конце сезона

Опытный полузащитник "Эвертона" покинет клуб в конце сезона.

На официальном сайте "ирисок" появилось сообщение о том, что 32-летний Абдулай Дукуре покидает команду, потому что его действующий контракт с "Эвертоном" подходит к концу и не будет продлен по согласию обеих сторон. Игрок собирается открыть для себя новые возможности в другом месте. Он может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Малийский полузащитник навсегда вошел в историю "Эвертона" благодаря своему победному голу в поединке против "Борнмута" (1:0) на "Гудисон Парк" в мае 2023 года, который уберег "ирисок" от вылета из АПЛ.

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На счету Абдулая Дукуре 165 матчей за "Эвертон" во всех турнирах, в которых он забил 21 гол и отдал 14 ассистов.