Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Опытный хавбек Эвертона покинет клуб в конце сезона
Его спасительный гол никогда не забудут
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Опытный полузащитник "Эвертона" покинет клуб в конце сезона.
На официальном сайте "ирисок" появилось сообщение о том, что 32-летний Абдулай Дукуре покидает команду, потому что его действующий контракт с "Эвертоном" подходит к концу и не будет продлен по согласию обеих сторон. Игрок собирается открыть для себя новые возможности в другом месте. Он может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
Малийский полузащитник навсегда вошел в историю "Эвертона" благодаря своему победному голу в поединке против "Борнмута" (1:0) на "Гудисон Парк" в мае 2023 года, который уберег "ирисок" от вылета из АПЛ.
Thanks for everything, @abdoudoucoure16! ???? pic.twitter.com/YIllUFZbBe— Everton (@Everton) May 20, 2025
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
На счету Абдулая Дукуре 165 матчей за "Эвертон" во всех турнирах, в которых он забил 21 гол и отдал 14 ассистов.
Популярное сейчас
- Второй шанс для любви: жена игрока сборной Украины подтвердила примирение после измены
- Андриевский: Бурда после победы Колоса над Карпатами написал: "Чем еще можем помочь?"
- Заявка сборной, тренер для Полесья, объяснения Пушича. Главные новости за 19-е мая
- Два европейских клуба предлагают Лунину более выгодные финансовые условия, чем у него в Реале, - СМИ
- Без хэппи-энда уже в седьмой раз: сестра Неймара рассталась со звёздным футболистом
- Легенда Арсенала и сборной Германии развёлся с женой после 25 лет брака