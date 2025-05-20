Рома может подписать впечатляющего полузащитника Брайтона

Итальянская "Рома", за которую играет Артем Довбик, может подписать впечатляющего полузащитника «Брайтона».

Согласно информации от источников издания TBR Football, руководство "джалоросси" готово сделать предложение "чайкам" по Мэтту О'Райли в ближайшее трансферное окно. Известно, что датчанин рассматривает возможность покинуть Англию.

Также отмечается, что за 24-летним футболистом следит "Тоттенхэм" и "Ньюкасл».

Прошлым летом "Брайтон" подписал Мэтта О'Райли из "Селтика" за почти 30 миллионов евро.

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В этом сезоне Мэтт О'Райли отметился одни голом и тремя результативными передачами в 20 матчах за "Брайтон" в АПЛ. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 22 миллионов евро.