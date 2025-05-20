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Рома может подписать впечатляющего полузащитника Брайтона

Англия

Феноменальный игрок может переехать в Италиют

Рома может подписать впечатляющего полузащитника Брайтона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Итальянская "Рома", за которую играет Артем Довбик, может подписать впечатляющего полузащитника «Брайтона».

Согласно информации от источников издания TBR Football, руководство "джалоросси" готово сделать предложение "чайкам" по Мэтту О'Райли в ближайшее трансферное окно. Известно, что датчанин рассматривает возможность покинуть Англию.

Также отмечается, что за 24-летним футболистом следит "Тоттенхэм" и "Ньюкасл».

Прошлым летом "Брайтон" подписал Мэтта О'Райли из "Селтика" за почти 30 миллионов евро.

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В этом сезоне Мэтт О'Райли отметился одни голом и тремя результативными передачами в 20 матчах за "Брайтон" в АПЛ. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 22 миллионов евро.

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Брайтон энд Хоув Альбион Рома (Италия)
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Источник:
TBR Football
Опубликовал: Андрей Журба
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