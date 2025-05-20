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"Я не клоун". Тренер Тоттенхэма эмоционально отреагировал на вопрос журналиста

Англия

Специалист выступил на пресс-конференции накануне матча ЛЕ

"Я не клоун". Тренер Тоттенхэма эмоционально отреагировал на вопрос журналиста

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Накануне финала Лиги Европы УЕФА, в котором лондонский "Тоттенхэм" встретится с "Манчестер Юнайтед", главный тренер "шпор" Анге Постекоглу эмоционально отреагировал на вопрос журналиста из газеты Evening Standard.

"Это зависит от вашего взгляда, но я скажу вот что: независимо от завтрашнего результата, я не клоун и никогда им не буду.

Я был разочарован, что вы использовали такую терминологию для описания человека, который на протяжении 26 лет, безо всяких привилегий, прокладывал себе путь к выводу клуба в финал чемпионата Европы.

Если вы думаете, что наша неудача будет означать, что я клоун, то я даже не знаю, как ответить на этот вопрос", - сказал Постекоглу.

Напомним, что перед финалом ЛЕ газета Evening опубликовала статью с заголовком: "Постекоглу балансирует между героем и клоуном, а его наследие в "Тоттенхэме" зависит от финала Лиги Европы".

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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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