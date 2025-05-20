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"Я не клоун". Тренер Тоттенхэма эмоционально отреагировал на вопрос журналиста
Специалист выступил на пресс-конференции накануне матча ЛЕ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Накануне финала Лиги Европы УЕФА, в котором лондонский "Тоттенхэм" встретится с "Манчестер Юнайтед", главный тренер "шпор" Анге Постекоглу эмоционально отреагировал на вопрос журналиста из газеты Evening Standard.
"Это зависит от вашего взгляда, но я скажу вот что: независимо от завтрашнего результата, я не клоун и никогда им не буду.
Я был разочарован, что вы использовали такую терминологию для описания человека, который на протяжении 26 лет, безо всяких привилегий, прокладывал себе путь к выводу клуба в финал чемпионата Европы.
Если вы думаете, что наша неудача будет означать, что я клоун, то я даже не знаю, как ответить на этот вопрос", - сказал Постекоглу.
Напомним, что перед финалом ЛЕ газета Evening опубликовала статью с заголовком: "Постекоглу балансирует между героем и клоуном, а его наследие в "Тоттенхэме" зависит от финала Лиги Европы".
Читайте такжеТоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала ЛЕ
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