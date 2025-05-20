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Защитник Тоттенхэма - о финале ЛЕ: Мы уверены, но нужно быть сконцентрированными на 200%
Тоттенхэм настроен бороться за трофей
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Тоттенхэма" Педро Порро поделился своими ожиданиями от предстоящего финала Лиги Европы УЕФА, в котором "шпоры" встретятся с "Манчестер Юнайтед".
"Мы уверены. С той кампанией, которая была у нас в Лиге Европы надо быть уверенными. Это была действительно хорошая кампания, и я надеюсь, что мы сможем завершить ее как можно лучше.
Нам надо сконцентрироваться на себе, и мы будем сконцентрированы на 200%. У них очень хорошая команда, которая дошла до финала без единого поражения. Много лет без трофеев - это дополнительная мотивация. Мы понимаем, что говорят извне; это нормально после стольких лет", - сказал футболист.
Добавим, что матч "Тоттенхэм" - "МЮ" стартует 21 мая в 22:00 по Киеву.
Читайте такжеТоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала ЛЕ
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