Защитник Тоттенхэма - о финале ЛЕ: Мы уверены, но нужно быть сконцентрированными на 200%

Защитник "Тоттенхэма" Педро Порро поделился своими ожиданиями от предстоящего финала Лиги Европы УЕФА, в котором "шпоры" встретятся с "Манчестер Юнайтед".

"Мы уверены. С той кампанией, которая была у нас в Лиге Европы надо быть уверенными. Это была действительно хорошая кампания, и я надеюсь, что мы сможем завершить ее как можно лучше.

Нам надо сконцентрироваться на себе, и мы будем сконцентрированы на 200%. У них очень хорошая команда, которая дошла до финала без единого поражения. Много лет без трофеев - это дополнительная мотивация. Мы понимаем, что говорят извне; это нормально после стольких лет", - сказал футболист.