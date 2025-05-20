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"Король Кев". Фанаты Манчестер Сити вывесили баннер для Де Брюйне в матче против Борнмута
Де Брюйне проводит свой 421-й матч за горожан
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 37-го тура Премьер-лиги против "Борнмута", Кевин Де Брюйне играет свой 421-й и, вероятно, предпоследний матч за "Манчестер Сити".
На трибунах "Этихада" был развернут большой баннер с изображением бельгийца и надписью "Король Кэв".
Ранее сообщалось, что де Брюйне покинет клуб после завершения текущего сезона.
???????????? Man City fans pay tribute to Kevin De Bruyne on his final home appearance! pic.twitter.com/2wU2kdSbFc— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 20, 2025
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