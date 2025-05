"Король Кев". Фанаты Манчестер Сити вывесили баннер для Де Брюйне в матче против Борнмута

В рамках 37-го тура Премьер-лиги против "Борнмута", Кевин Де Брюйне играет свой 421-й и, вероятно, предпоследний матч за "Манчестер Сити".

На трибунах "Этихада" был развернут большой баннер с изображением бельгийца и надписью "Король Кэв".

Ранее сообщалось, что де Брюйне покинет клуб после завершения текущего сезона.

???????????? Man City fans pay tribute to Kevin De Bruyne on his final home appearance! pic.twitter.com/2wU2kdSbFc