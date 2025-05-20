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"Король Кев". Фанаты Манчестер Сити вывесили баннер для Де Брюйне в матче против Борнмута

Англия

Де Брюйне проводит свой 421-й матч за горожан

"Король Кев". Фанаты Манчестер Сити вывесили баннер для Де Брюйне в матче против Борнмута

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

В рамках 37-го тура Премьер-лиги против "Борнмута", Кевин Де Брюйне играет свой 421-й и, вероятно, предпоследний матч за "Манчестер Сити".

На трибунах "Этихада" был развернут большой баннер с изображением бельгийца и надписью "Король Кэв".

Ранее сообщалось, что де Брюйне покинет клуб после завершения текущего сезона.

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