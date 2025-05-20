АПЛ. Кристал Пэлас – Вулверхэмптон 4:2. Веселые и похмельные орлы продолжают радовать собственных болельщиков

Болельщики "Кристал Пэлас" получили прекрасную возможность поздравить собственную команду после исторического достижения и поднятия над головой первого трофея в истории клуба. Они выиграли Кубок Англии и подходили к встрече с "Вулверхэмптоном" в слегка похмельном состоянии. И все же порадовать собственных болельщиков хотелось.

Матч получился веселым, хотя казалось, что обеим командам будет банально лень устраивать шоу. Возможно, элемент лени действительно был, но только в защите обоих коллективов, потому что атаки "орлов" и "волков" явно хотели забивать и забивать много. Начало встречи получилось за гостями, они больше давили на чужие ворота и воплотили это в забитый гол после углового, когда Ларсен сбросил дальше головой, а Агбаду пробил точно в ворота. Из линии ворот защитник вынес, по крайней мере так показалось из общего плана, впрочем на повторе было уже заметно, что мяч с запасом пересек линию ворот Хендерсона. Гол и "волки" впереди, что вполне заслуженно, учитывая начало встречи.

Вот только этот гол лишь разозлил хозяев, которые хотели устроить собственным трибунам очередной повод для праздника. За дело взялся Эдди Нкетиа. Да, кстати, лидеры "Пэлас" получили передышку, поэтому Митчелла, Матета, Эберечи Эзе в старте не было. Там Нкетиа, который был готов полностью заменить Жан-Филиппа. Сначала классно по флангу прошел Роман Эссе и отдал в центр на нападающего, который немного сместился и пробил в дальний угол ворот Бентли. 1:1. Еще через несколько минут Нкетиа оформил дубль, на этот раз передачу отдавал Исмаила Сарр, снова неплохая техника от нападающего и точный удар мимо Бентли. 2:1.

Местные трибуны начали активно праздновать. Это же последний домашний матч в сезоне, еще и первый после победы в Кубке Англии. Запала "орлов" хватило и на начало второго тайма. Неплохих несколько атак они провели, однако забить удалось после штрафного удара. Пробил Бен Чилуэлл, небольшой рикошет от игрока "Вулверхэмптона" и дезориентированный голкипер пропускает третий.

Только после этого мы увидели настоящее возвращение гостей в этот матч, потому что казалось, что после того, как они пропустили трижды, то руки полностью опустились. Но нет. Странд Ларсен головой снова отквитал один гол и разница между коллективами снова в один гол. 3:2 в пользу "Пэлас".

Хотелось увидеть больше футбольного куража и голов. Казалось, что команды к этому готовы, но Эберечи Эзе, который вышел на замену в конце, был против того, чтобы какая-то интрига здесь оставалась. Эзе получил пас от партнера, ворвался в штрафную, сместился в центр и зафиксировал финальный счет на табло.

Команда Оливера Гласнера прекрасно празднует свою победу в Кубке Англии, они побеждают еще и в последнем домашнем матче сезона. Впервые в своей истории "стекольщики" набирают так много очков за один сезон Премьер-лиги, теперь у них 52 балла. Ну а "Вулверхэмптон" неплохо боролся, просто сегодня хозяева имели немного больше мотивации.

АПЛ, 37-й тур

Стадион: "Селхерст Парк" (Лондон)

Главный судья: Дэвид Уэбб (Англия)

"Кристал Пэлас" — "Вулверхэмптон" 4:2

Голы: Нкетиа (27, 32), Чилуэлл (50), Эзе (86) — Агбаду (24), Ларсен (62)

"Кристал Пэлас": Хендерсон — Ричардс, Лакруа, Уорд (Камада, 71) — Муньос, Хьюз (Девенни, 46), Лерма, Чилуэлл — Сарр (Франса, 63), Эссе (Эзе, 81) — Нкетиа (Матета, 81)

"Вулверхэмптон": Бентли — Джига (Семеду, 46), Агбаду, Тоти — Р. Гомеш (Хван, 81), Белльгар, Андре (Ж. Гомеш, 46), Аит-Нури — Сарабия (Кунья, 67), Гедеш — Ларсен (Мунесси, 67)

Предупреждения: Уорд (69) — Агбаду (22), Тоти (59)