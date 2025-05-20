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Забарный узнал свои оценки в матче против Манчестер Сити
Оценки за матч
Getty Images/Global Images Ukraine
20 мая в рамках 37-го тура АПЛ "Манчестер Сити" сыграл против "Борнмута" (3:1).
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Украинский игрок "вишенок" Илья Забарный вышел в стартовом составе своей команды.
После завершения игры статистические порталы Sofascore и WhoScored оценили игру нашего соотечественника на 6.7 и 6.3 соответственно.
Илья Забарный отдал 87% точных передач, имел успех в 4 удачных обводках из 5 и имел возможность выиграть одно воздушное единоборство.
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