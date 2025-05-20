АПЛ. Манчестер Сити – Борнмут 3:1. Слишком легкая победа на пути к ЛЧ

Английская Премьер-лига, 37 тур

"Этихад" (Манчестер)

Главный арбитр: Томас Брамалл

Знаковой матч для “Манчестер Сити”. Сегодня последний поединок на "Этихаде" провела – точно не стоит бояться применить это слово – легенда "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне. Также на поле вернулся действующий обладатель Золотого мяча Родри. Но главное – это текущая турнирная задача. А она достаточно четкая: попасть в Лигу чемпионов.

Начать нужно было с победы в этом туре. В первом тайме сегодняшнего матча вопрос был практически закрыт. Конечно, игра была под контролем хозяев и именно от них исходила основная опасность. На восьмой минуте дальним ударом совсем чуть-чуть в створ не попал Ковачич, а вот на 14 минуте…

Какую же красоту забил Омар Мармуш! Просто невероятно! Египтянин протащил мяч центром на чужой половине поля и метров с 25-30 пробил в левую девятку. Круглый плавно опустился под перекладину. Такие удары просто не берутся. Седьмой гол за 15 матчей в АПЛ для игрока.

???? - Omar Marmoush with one of the most INSANE long distance strikes in PREMIER LEAGUE HISTORY! pic.twitter.com/tdzMTpdFO6 — The Touchline | Football Coverage (@TouchlineX) May 20, 2025

На экваторе первого тайма просто сумасшедший момент не реализовал де Брюйне. Мармуш выкатил ему прямо на пустые, но он попал в перекладину. "Борнмут" также ответил своим ударом в каркас ворот: Эванилсон пробил в штангу после прострела Тавернье.

А вот Бернарду Силву, в отличие от двух предыдущих героев моментов, свой шанс после прострела партнера использовал. Быстрая и четкая контратака завершилась острой передачей Гюндогана и точным ударом португальца.

Кепа также несколько раз выручал "Борнмут". "Вишенки" же атаковали очень мало и остроты от них практически не было. Однако на 67-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Гвардиол обрезался практически на ровном месте, а Ковачич был вынужден фолить. Прямая красная для хорвата: для него сезон уже завершен.

Но долго количественное преимущество гостей не продолжалось. На 73-й минуте в очень грубый подкат пошел Кук. Также увидел перед собой красный свет.

Удаление на себе, кстати, заработал свеженький Нико Гонсалес. А на 89-й минуте он еще и гол забил. После слалома накрутил защитника и из пределов штрафной обводным ударом положил мяч в правый угол ворот. Дебютный гол для испанца в рамках АПЛ.

“Борнмут” все же боролся до конца. На 90+6 минуте гости снова заставили соперника ошибиться. На этот раз запрессинговал Джеббисон. Он и реализовал момент, пробив под Эдерсоном.

"Манчестер Сити" возвращается на третье место. Впереди – выездной матч против "Фулхэма", который потерял все шансы на еврокубки. Собственно, как и "Борнмут" сегодня. Поэтому последний тур эти две команды проведут "для галочки".

"Манчестер Сити" – "Борнмут" 3:1

Голы: Мармуш 14, Б. Силва 38, Нико 89 – Джеббисон 90+6

"Манчестер Сити": Эдерсон – Нунес, Диаш, Аканджи, Гвардиол – Гюндоган (Доку 90+2), Ковачич – Б. Силва (Грилиш 90+2), де Брюйне (Нико 69), Мармуш (Бобб 90+1) – Холанд (Родри 82)

"Борнмут": Аррисабалага – Араухо (Смит 69), Забарный, Хейсен, Керкез (Ж. Соллер 83) – Адамс, Кук – Тавернье, Клюйверт (Брукс 46), Семенио – Эванилсон (Джеббисон 83)

Предупреждения: Эдерсон 67 – Хейсен 36, Араухо 44, Тавернье 88

Удаления: Ковачич 67 (прямая красная) – Кук 74 (прямая красная)