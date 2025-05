АПЛ. Манчестер Сити – Борнмут 3:1. Слишком легкая победа на пути к ЛЧ

Английская Премьер-лига, 37 тур

"Этихад" (Манчестер)

Главный арбитр: Томас Брамалл

Знаковой матч для “Манчестер Сити”. Сегодня последний поединок на "Этихаде" провела – точно не стоит бояться применить это слово – легенда "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне. Также на поле вернулся действующий обладатель Золотого мяча Родри. Но главное – это текущая турнирная задача. А она достаточно четкая: попасть в Лигу чемпионов.

Начать нужно было с победы в этом туре. В первом тайме сегодняшнего матча вопрос был практически закрыт. Конечно, игра была под контролем хозяев и именно от них исходила основная опасность. На восьмой минуте дальним ударом совсем чуть-чуть в створ не попал Ковачич, а вот на 14 минуте…

Какую же красоту забил Омар Мармуш! Просто невероятно! Египтянин протащил мяч центром на чужой половине поля и метров с 25-30 пробил в левую девятку. Круглый плавно опустился под перекладину. Такие удары просто не берутся. Седьмой гол за 15 матчей в АПЛ для игрока.

