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АПЛ. Манчестер Сити – Борнмут 3:1. Обзор матча
Победа на классе
Getty Images / Global Images Ukraine
До перерыва "горожане" установили счет 2:0. Во втором тайме игра выровнялась, тем более что обе команды заработали по красной карточке.
Подопечные Гвардиолы завоевывают 20-ю викторию в чемпионате и поднимаются на третью позицию (68 очков). 25 мая "небесно-голубые" поедут к "Фулхэму". "Вишни" – 11-е (53 пункта). В последней встрече сезона коллектив будет принимать "Лестер".
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АПЛ. 37 тур
Этихад Стедиум (Манчестер)
Голы: Мармуш, 14, Силва, 38, Гонсалес, 89 – Джеббисон, 90+6
Удаление: Ковачич, 67 – Кук, 73
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