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АПЛ. Манчестер Сити – Борнмут 3:1. Обзор матча

Англия
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Победа на классе

АПЛ. Манчестер Сити – Борнмут 3:1. Обзор матча

Getty Images / Global Images Ukraine

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До перерыва "горожане" установили счет 2:0. Во втором тайме игра выровнялась, тем более что обе команды заработали по красной карточке.

Подопечные Гвардиолы завоевывают 20-ю викторию в чемпионате и поднимаются на третью позицию (68 очков). 25 мая "небесно-голубые" поедут к "Фулхэму". "Вишни" – 11-е (53 пункта). В последней встрече сезона коллектив будет принимать "Лестер".

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АПЛ. 37 тур

Этихад Стедиум (Манчестер)

Манчестер Сити – Борнмут 3:1

Голы: Мармуш, 14, Силва, 38, Гонсалес, 89 – Джеббисон, 90+6

Удаление: Ковачич, 67 – Кук, 73

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Манчестер Сити Борнмут
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Источник:
Setanta Sports Premier League
Опубликовал: Александр Симченко
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