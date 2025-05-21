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Полузащитник Манчестер Сити вернулся на поле после тяжелой травмы

Англия
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Футболист не играл 8 месяцев

Полузащитник Манчестер Сити вернулся на поле после тяжелой травмы

Getty Images/Global Images Ukraine

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В 37-м туре АПЛ "Манчестер Сити" победил на своем поле "Борнмут" (3:1). На 83-й минуте Пеп Гвардиола провел вторую замену в составе "горожан". Эрлинг Голланд ушел отдыхать, а вместо него появился Родри.

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Испанец получил травму еще в сентябре. Он пропустил практически весь сезон. На старте текущей кампании футболист отыграл 2 встречи в чемпионате, одну – в ЛЧ и еще одну в Лиге наций в составе сборной.

Добавим, что первые 3 поединка сезона Родри также пропустил из-за другой травмы. В прошлой кампании испанец провел около 60 матчей в "Сити" и национальной команде.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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