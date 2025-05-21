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Прощание с королем. Де Брюйне провел последний матч на Этихад
10 лет пролетели незаметно
Фото: Getty Images
В предпоследнем туре Премьер-лиги "Манчестер Сити" без проблем обыграл на "Этихад" "Борнмут" (3:1). Кевин Де Брюйне вышел в стартовом составе, но на 69-й минуте его заменил Нико Гонсалес.
Бельгиец провел свой последний матч в футболке "горожан" на стадионе команды. Он присоединился к "небесно-голубым" в августе 2015 года и помог выиграть 18 трофеев. В его активе 299 результативных действий во всех соревнованиях.
Kevin De Bruyne, the Etihad farewell ???? pic.twitter.com/rtfm6P0mMH— Premier League (@premierleague) May 20, 2025
В текущем первенстве Кевин появлялся в 27 турах, забил 4 гола и сделал 7 ассистов.
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