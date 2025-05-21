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Пеп Гвардиола: Я уверен, что когда Кевин приехал сюда, то он не был фанатом Ман Сити

Англия

Но все изменилось

Пеп Гвардиола: Я уверен, что когда Кевин приехал сюда, то он не был фанатом Ман Сити

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Кевин Де Брюйне провел свой последний матч на "Этихаде", когда "Ман Сити" обыграл "Борнмут" со счетом 3:1. До финального свистка почти никто не покинул стадион – все остались, чтобы отдать дань уважения одному из величайших игроков клуба за всю его историю. После игры главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола прокомментировал уход Де Брюйне.

"Самым важным являются эмоции для него, его семьи и наших фанатов. Это ощущение, которое мы получили, и все видели, насколько все связаны между собой. "Сити" и его семья. Сколько любви там было. Трофеи – это приятно, но когда ты прожил в каком-то месте десять лет с таким количеством любви, уважения и благодарности, то ничего не может быть лучше этого.

Это печальный день, и нам его будет не хватать – в этом нет никаких сомнений. Он внес вклад, чтобы достичь победы, которая является чрезвычайно важной. Нам еще остался последний шаг. Это было действительно здорово.

10 лет. Это много матчей, трофеев и моментов. Сегодня мы увидели, сколько любви было вокруг. Это так прекрасно. Дело не в голах или ассистах. Это связь и то, как из года в год ты отдаешь себя этому клубу, который люди любят. Я уверен, что когда Кевин приехал сюда, то он не был фанатом "Ман Сити", но сейчас – точно есть, и будет им всегда из-за той связи, возникшей между всеми людьми и им", – сказал Пеп.

Добавим, что свой последний матч в АПЛ в футболке "Ман Сити" Де Брюйне проведет 25 мая на выезде против "Фулхэма".

Читайте такжеАПЛ. Манчестер Сити – Борнмут 3:1. Слишком легкая победа на пути к ЛЧЧитайте такжеПрощание с королем. Де Брюйне провел последний матч на Этихад
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Источник:
Manchester City FC
Опубликовал: Алексей Полищук
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