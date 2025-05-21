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Легендарный полузащитник Ман Сити высказался после своего последнего домашнего матча за клуб

Англия

До скорой встречи

Легендарный полузащитник Ман Сити высказался после своего последнего домашнего матча за клуб

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ман Сити" решил не продлевать контракт Кевина Де Брюйне на следующий сезон, а это означает, что бельгийский полузащитник покинет клуб после десяти лет, в течение которых он добыл множество трофеев, включая Лигу чемпионов и шесть титулов Премьер-лиги.

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Игра против "Борнмута" стала последним домашним матчем для Кевина в футболке "горожан". Когда после игры его спросили, как он себя чувствует он ответил следующее.

"Манчестер – это дом. Именно здесь родились мои дети. Я приехал сюда с женой, чтобы остаться надолго. Не ожидал, что останусь здесь на 10 лет и достигну того, чего мы достигли как клуб. Мы выиграли все, сделали клуб и город больше, а теперь другие продолжат это дело.

Я всегда хотел играть с креативностью, страстью и получать удовольствие от футбола. Надеюсь, всем это понравилось. Все – как внутри клуба, так и за его пределами – помогали мне становиться лучшей версией себя. Ребята, которые были на экране и передо мной, сделали меня лучше, чем я был до этого. Это была большая честь играть с ними, я нашел много друзей на всю жизнь. Мы обязательно еще вернемся.

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Ты просто хочешь хорошо выступать и побеждать, а затем – выигрывать еще больше и продвигать "Сити" вперед. У нас было пять или шесть парадов. Слишком много моментов, чтобы их посчитать. Это было абсолютное удовольствие.

Фанаты с самого начала приняли меня с распростертыми объятиями, и иметь почти полный стадион, который поддерживает меня и мою семью – это значит все. Это невозможно описать словами, спасибо вам большое. Думаю, что лучший способ описать мою жизнь с женой и тремя детьми – это то, что мы идеально вписались. Мы понимаем, куда движется клуб и что он значит для многих людей.

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Знаю, что этот год был несколько сложным для нас, но эта команда в следующем сезоне снова будет бороться за титулы. Она этого заслуживает. Теперь время прощаться. Мы еще вернемся, мы вас любим и до скорой встречи", – сказал Де Брюйне.

Добавим, что Кевин Де Брюйне провел 421 матч за "Манчестер Сити" во всех турнирах, забив 108 голов и отдав 177 ассистов.

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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Алексей Полищук
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