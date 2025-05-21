Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Сити установит возле стадиона статую в честь своего капитана
Чествование выдающейся карьеры
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" сообщил, что клуб почтит невероятное десятилетие Кевина Де Брюйне в составе команды, установив статую в честь выдающейся карьеры бельгийца на "Этихаде".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Об этом было объявлено сразу после завершения домашнего матча против "Борнмута" (3:1) в предпоследнем туре АПЛ сезона 2024/25 – последней игры Де Брюйне на "Этихаде" в футболке "Сити". В разговоре сразу после финального свистка Де Брюйне признался, насколько он горд и тронут такой честью.
"Это означает, что я всегда буду частью этого клуба. Каждый раз, когда буду возвращаться сюда с семьей или друзьями, я смогу увидеть себя – значит, всегда буду здесь", – сказал Де Брюйне.
В 2021 году перед "Этихадом" были установлены статуи бывшего капитана Венсана Компани и маэстро полузащиты Давида Силвы. В 2022-м появилась статуя в честь Серхио Агуэро, а в 2023 году клуб почтил трио икон 1960-х – Майка Саммерби, Фрэнсиса Ли и Колина Белла – за 30 лет совместной службы в клубе.
Добавим, что Кевин Де Брюйне провел 421 матч за "Манчестер Сити" во всех турнирах, забив 108 голов и отдав 177 ассистов.
Популярное сейчас
- Клаусула Ваната, долги Ворсклы, будущее Караваева, лучшие в 29 туре УПЛ. Главные новости за 20 мая
- Кабаев - о матче с Черноморцем: Возможно, футболист Динамо не должен так говорить...
- Динамо продлило контракт с одним из лучшим бомбардиров команды U-19
- Челси подает в суд? В НОК Украины пояснили, почему так долго нет информации о пробе B Мудрика
- Второй шанс для любви: жена игрока сборной Украины подтвердила примирение после измены
- Игрок Ман Сити пойман на флирте с суперзвездой женского футбола, несмотря на то, что у него есть девушка