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Манчестер Сити установит возле стадиона статую в честь своего капитана

Англия

Чествование выдающейся карьеры

Манчестер Сити установит возле стадиона статую в честь своего капитана

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Сити" сообщил, что клуб почтит невероятное десятилетие Кевина Де Брюйне в составе команды, установив статую в честь выдающейся карьеры бельгийца на "Этихаде".

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Об этом было объявлено сразу после завершения домашнего матча против "Борнмута" (3:1) в предпоследнем туре АПЛ сезона 2024/25 – последней игры Де Брюйне на "Этихаде" в футболке "Сити". В разговоре сразу после финального свистка Де Брюйне признался, насколько он горд и тронут такой честью.

"Это означает, что я всегда буду частью этого клуба. Каждый раз, когда буду возвращаться сюда с семьей или друзьями, я смогу увидеть себя – значит, всегда буду здесь", – сказал Де Брюйне.

В 2021 году перед "Этихадом" были установлены статуи бывшего капитана Венсана Компани и маэстро полузащиты Давида Силвы. В 2022-м появилась статуя в честь Серхио Агуэро, а в 2023 году клуб почтил трио икон 1960-х – Майка Саммерби, Фрэнсиса Ли и Колина Белла – за 30 лет совместной службы в клубе.

Добавим, что Кевин Де Брюйне провел 421 матч за "Манчестер Сити" во всех турнирах, забив 108 голов и отдав 177 ассистов.

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Источник:
Manchester City FC
Опубликовал: Алексей Полищук
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