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По три гола в каждом из таймов. Кристал Пэлас – Вулверхэмптон 4:2. Видеообзор матча

Англия

"Орлы" побеждают в чемпионате после победы в кубке

По три гола в каждом из таймов. Кристал Пэлас – Вулверхэмптон 4:2. Видеообзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Кристал Пэлас" одержал волевую победу над "Вулверхэмптоном" в домашнем матче 37-го тура чемпионата Англии.

В середине первого тайма "волки" вышли вперед, на что хозяева поля ответили дублем Эдди Нкетиа и голом Бена Чилуэлла. Во второй половине Йоргенд Странд Ларсен сократил отставание, но уже в концовке поединка точку поставил Эберечи Эзе.

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АПЛ, 37-й тур

Стадион: "Селхерст Парк" (Лондон)

"Кристал Пэлас" — "Вулверхэмптон" 4:2

Голы: Нкетиа (27, 32), Чилуэлл (50), Эзе (86) — Агбаду (24), Ларсен (62)

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