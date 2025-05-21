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По три гола в каждом из таймов. Кристал Пэлас – Вулверхэмптон 4:2. Видеообзор матча
"Орлы" побеждают в чемпионате после победы в кубке
Getty Images/Global Images Ukraine
"Кристал Пэлас" одержал волевую победу над "Вулверхэмптоном" в домашнем матче 37-го тура чемпионата Англии.
В середине первого тайма "волки" вышли вперед, на что хозяева поля ответили дублем Эдди Нкетиа и голом Бена Чилуэлла. Во второй половине Йоргенд Странд Ларсен сократил отставание, но уже в концовке поединка точку поставил Эберечи Эзе.
Читайте такжеАПЛ. Манчестер Сити – Борнмут 3:1. Обзор матча
АПЛ, 37-й тур
Стадион: "Селхерст Парк" (Лондон)
"Кристал Пэлас" — "Вулверхэмптон" 4:2
Голы: Нкетиа (27, 32), Чилуэлл (50), Эзе (86) — Агбаду (24), Ларсен (62)
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