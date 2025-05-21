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Нападающий Ливерпуля готов переехать в Испанию

Англия

Покинет клуб в межсезонье

Нападающий Ливерпуля готов переехать в Испанию

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Атлетико" Мадрид планирует активно усиливать состав этим летом, и одним из потенциальных новичков может стать нападающий "Ливерпуля" Дарвин Нуньес. Форвард сборной Уругвая пережил непростой период на "Энфилде" и уже решил, что покинет клуб в это межсезонье.

"Ливерпуль" открыт к продаже Нуньеса, и ввиду того, что "Атлетико" ищет нападающего на замену Анхелю Корреа, который, вероятно, покинет клуб, сделка выглядит логичной. Как сообщает Cadena SER, сам Нуньес очень заинтересован в переходе на "Метрополитано".

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Мадридцы уверены, что смогут вернуть уругвайца на тот уровень, который он демонстрировал в "Бенфике" до перехода в "Ливерпуль" в 2022 году. Они уже провели переговоры с самим игроком и его представителями, во время которых было четко отмечено, что Нуньес будет рад присоединиться к команде Диего Симеоне. Известно, что "Ливерпуль" хочет получить за него более 45 миллионов евро.

В этом сезоне Дарвин Нуньес забил 7 голов и отдал 7 ассистов в 46 матчах за "Ливерпуль" во всех турнирах.

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Атлетико (Мадрид) Ливерпуль Дарвин Нуньес
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Источник:
Cadena SER
Опубликовал: Алексей Полищук
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