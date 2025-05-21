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"Я уйду, если в моем составе будет много игроков". Гвардиола поставил ультиматум Манчестер Сити
Серьезное заявление от испанского специалиста
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о главной проблеме в составе его команды.
"Я сказал руководству клуба, что не хочу иметь большой состав. Я не хочу оставлять 5-6 игроков вне заявки на матч, я этого не хочу. Иначе я уйду. Я не могу оставлять игроков следить за футболом с трибуны. Мне тяжело тренировать так много игроков, потому что мне приходится долго выбирать состав на игру. Если у нас будут травмы, у нас есть игроки академии, мы можем так делать. Это важно для того, чтобы у команды была крепкая связь и душа".
Действующий контракт Пепа Гвардиолы с "горожанами" рассчитан до конца июня 2027 года.
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Напомним, что "Манчестер Сити" занимает третье место в турнирной таблице АПЛ с 68 очками за тур до конца чемпионата.
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