"Я уйду, если в моем составе будет много игроков". Гвардиола поставил ультиматум Манчестер Сити

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о главной проблеме в составе его команды.

"Я сказал руководству клуба, что не хочу иметь большой состав. Я не хочу оставлять 5-6 игроков вне заявки на матч, я этого не хочу. Иначе я уйду. Я не могу оставлять игроков следить за футболом с трибуны. Мне тяжело тренировать так много игроков, потому что мне приходится долго выбирать состав на игру. Если у нас будут травмы, у нас есть игроки академии, мы можем так делать. Это важно для того, чтобы у команды была крепкая связь и душа".