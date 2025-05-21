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Саутгемптон близок к назначению перспективного тренера
Может даже успеть на последний матч АПЛ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает издание The Athletic, "Саутгемптон" приближается к назначению Уилла Стилла своим новым главным тренером. Переговоры между сторонами находятся на завершающей стадии и проходят успешно, хотя, по словам источников в клубе, формальное соглашение пока не достигнуто.
Если договоренность будет финализирована, 32-летний специалист возглавит "Саутгемптон" в Чемпионшипе в следующем сезоне. А если контракт будет подписан вовремя, есть вероятность, что Стилл будет присутствовать на трибунах "Сент-Мэрис" в воскресенье во время последнего матча клуба в сезоне Премьер-лиги против "Арсенала".
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Стилл родился в Бельгии в семье англичан и провел всю свою профессиональную карьеру в бельгийских и французских клубах. Его тренерская карьера началась в "Лирсе", когда ему было всего 24 года – до этого он работал в клубе ассистентом и видеоаналитиком. В 2018 году Стилл перешел в бельгийский клуб "Берсхот", а затем присоединился к французскому "Реймсу" как ассистент Оскара Гарсии. Проведя в клубе 18 месяцев, он дважды подряд выводил команду на 11-е место в Лиге 1.
В июне 2024 года Стилл подписал трехлетний контракт с "Лансом", но покинул команду после одного сезона, одержав 16 побед в 37 матчах и завершив чемпионат на восьмом месте в Лиге 1.
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