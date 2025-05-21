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Астон Вилла хочет подписать талантливого нападающего Фейеноорда
На будущее
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Астон Вилла" хочет подписать талантливого нападающего "Фейеноорда".
Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил эксклюзивную информацию о том, что "Астон Вилла" ведет переговоры с "Фейенордом" о подписании 18-летнего Зепикено Редмонда, который считается очень талантливым нападающим.
Отмечается, что несколько британских и итальянских клубов были заинтересованы в подписании нидерландца, но в последнее время бирмингемские "львы" лидируют в гонке за его трансфер, так что окончательное решение будет принято вскоре.
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На счету Зепикено Редмонда два гола в 9 матчах за взрослую команду "Фейеноорда". Также 18-летний нападающий забил два гола в 7 поединках за юношескую сборную Нидерландов U-19.
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