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Один из лучших защитников Эредивизи присоединится к Брайтону

Англия

Этим летом он станет свободным агентом

Один из лучших защитников Эредивизи присоединится к Брайтону

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Один из лучших защитников Эредивизи присоединится к "Брайтону".

Согласно информации от инсайдера Фабрицио Романо, центральный защитник "ПСВ" Оливье Боскальи согласился перейти в "Брайтон" на правах свободного агента этим летом. Он уже подписал контракт с английским клубом, который вступит в силу в июле. Для 27-летнего французского игрока этот переход станет важным шагом в его карьере.

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В этом сезоне Оливье Боскальи провел 43 матча за "ПСВ" во всех турнирах, забив один гол и отдав 6 результативных передач. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 23 миллиона евро.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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