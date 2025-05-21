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Несколько клубов внимательно следят за контрактной ситуацией звезды Ливерпуля

Англия

Вопрос продления соглашения

Несколько клубов внимательно следят за контрактной ситуацией звезды Ливерпуля

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает издание L'Equipe, "ПСЖ" и "Реал" внимательно следят за развитием событий вокруг контракта Ибраимы Конате из "Ливерпуля", чье текущее соглашение рассчитано до 2026 года.

По информации источника, руководство "Ливерпуля" сделало приоритетом продление контракта с Конате. Если "красные" не достигнут соглашения, француз может покинуть клуб свободным агентом. Изначально "Ливерпуль" был уверен, что быстро договорится. В декабре клуб сделал первое предложение, которое, по словам представителей игрока, было "крайне недостаточным". Стороны согласились вернуться к переговорам после завершения сезона, чтобы не отвлекать Конате от игры. В марте состоялись новые контакты, но прорыва не произошло.

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Сообщается, что Конате чувствует себя комфортно в "Ливерпуле", но осознает, что вступает в ключевую фазу карьеры. Он внимательно следит за трансферной политикой "Ливерпуля" и тем, сможет ли команда оставаться среди претендентов на победу в Лиге чемпионов.

Уход игрока из клуба не исключается, впрочем, позволить себе такой трансфер могут лишь единицы. "Реал" уже завершил сделку по Дину Гейсену из "Борнмута", но продолжает омолаживать оборону, однако мадридцы еще не начали активную работу над трансфером Конате. Что же касается "ПСЖ", то клуб уже ранее проявлял заинтересованность и продолжает следить за ситуацией.

Добавим, что в этом сезоне на счету француза 2 гола и 2 ассиста в 41 матче за "Ливерпуль" во всех турнирах.

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Реал (Мадрид) Ливерпуль Пари Сен-Жермен Ибраима Конате
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Источник:
L'Equipe
Опубликовал: Алексей Полищук
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