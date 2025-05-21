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Два ключевых игрока Арсенала пропустят последнюю игру сезона в АПЛ из-за травм

Англия

Серьезная потеря

Два ключевых игрока Арсенала пропустят последнюю игру сезона в АПЛ из-за травм

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Два ключевых игрока лондонского "Арсенала" пропустят последнюю игру сезона в Английской Премьер-лиге из-за травм.

На официальном сайте "канониров" появилась информация о том, что Уильям Салиба и Юриен Тимбер не смогут сыграть в матче 38-го тура чемпионата Англии против "Саутгемптона". У 24-летнего француза есть проблемы с подколенным сухожилием после поединка прошлого тура АПЛ с "Ньюкаслом" (1:0). А 23-летний нидерландец перенес операцию на голеностопе.

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Точные сроки восстановления игроков неизвестны, но, по словам наставника "Арсенала" Микель Артеты, они выбыли на несколько недель. Ожидается, что игроки вернутся к тренировкам во время подготовки к следующему сезону.

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Источник:
Arsenal FC
Опубликовал: Андрей Журба
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