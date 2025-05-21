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Два ключевых игрока Арсенала пропустят последнюю игру сезона в АПЛ из-за травм
Серьезная потеря
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Два ключевых игрока лондонского "Арсенала" пропустят последнюю игру сезона в Английской Премьер-лиге из-за травм.
На официальном сайте "канониров" появилась информация о том, что Уильям Салиба и Юриен Тимбер не смогут сыграть в матче 38-го тура чемпионата Англии против "Саутгемптона". У 24-летнего француза есть проблемы с подколенным сухожилием после поединка прошлого тура АПЛ с "Ньюкаслом" (1:0). А 23-летний нидерландец перенес операцию на голеностопе.
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Точные сроки восстановления игроков неизвестны, но, по словам наставника "Арсенала" Микель Артеты, они выбыли на несколько недель. Ожидается, что игроки вернутся к тренировкам во время подготовки к следующему сезону.
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