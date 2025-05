Опасный Фримпонг вместо уникального Трента. Выиграет ли Ливерпуль от такого трансфера?

"Ливерпуль" потерял одного из ключевых игроков. Трент Александер-Арнольд покидает "Энфилд". Для команды Арне Слота да и для самого тренера это большая потеря. Трент – уникальный игрок, которого заменить на первый взгляд сложно. Тем не менее незаменимых нет. "Ливерпуль", как ни странно, поставил точку в этом поиске очень быстро. Нидерландский правый защитник Джереми Фримпонг покидает "Байер", чтобы продолжить свою карьеру под руководством Арне Слота. Сможет ли Фримпонг вписаться в систему Слота?

Джереми Фримпонг родился в Амстердаме в многодетной семье. Отец ушел из семьи, когда Джереми не было и двух лет. Мама работала целыми днями, а дети проводили время на улице. Конечно, маленький Джереми, как и все топ-звезды футбола, с раннего возраста гонял со своими друзьями в футбол. Часто, возвращаясь вечером со двора, Джереми продолжал набивать мяч и дома.

В один такой вечер Джереми случайно разбил телевизор. Мама решила направить энергию сына в нужное русло и отвела его в футбольную секцию. Не успел мальчик окончить младшую школу, как ему пришлось переезжать в Англию. И вовсе не потому, что его мама решила поменять место жительства. Просто за маленьким талантом приехали скауты "Манчестер Сити". До 19 лет Джереми выступал за юношеские и молодежные команды "горожан". В 18 лет получил вызов в молодежную сборную Нидерландов. Однако, до основного состава "горожан" Фримпонг не добрался и подписал контракт с шотландским "Селтиком". За очень короткий срок Фримпонг стал любимцем болельщиков. Они боготворили нидерландца за его не только хорошие оборонительные действия, а и постоянные подключения к атакам команды.

Два сезона в "Селтике" не прошли даром. "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" положили глаз на футболиста. Однако Джереми решил, что ему лучше поехать в Германию. В итоге зимой 2021 года правый защитник стал игроком "Байера". Первые полгода Джереми адаптировался к Бундеслиге, выполняя функции исключительно крайнего защитника. В сентябре 2021 года "Байер" получил нового главного тренера – Хаби Алонсо. Со временем испанский тренер начал максимально использовать реактивную скорость Фримпонга на правом фланге. Именно Алонсо переквалифицировал Фримпонга из крайнего защитника в латераля. Фримпонг стал хозяином правой бровки, который может как на короткой, так и на длинной дистанции убежать от большинства соперников.

