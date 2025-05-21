Опасный Фримпонг вместо уникального Трента. Выиграет ли Ливерпуль от такого трансфера?

"Ливерпуль" потерял одного из ключевых игроков. Трент Александер-Арнольд покидает "Энфилд". Для команды Арне Слота да и для самого тренера это большая потеря. Трент – уникальный игрок, которого заменить на первый взгляд сложно. Тем не менее незаменимых нет. "Ливерпуль", как ни странно, поставил точку в этом поиске очень быстро. Нидерландский правый защитник Джереми Фримпонг покидает "Байер", чтобы продолжить свою карьеру под руководством Арне Слота. Сможет ли Фримпонг вписаться в систему Слота?

От дворового футбола до академии Манчестер Сити один шаг

Джереми Фримпонг родился в Амстердаме в многодетной семье. Отец ушел из семьи, когда Джереми не было и двух лет. Мама работала целыми днями, а дети проводили время на улице. Конечно, маленький Джереми, как и все топ-звезды футбола, с раннего возраста гонял со своими друзьями в футбол. Часто, возвращаясь вечером со двора, Джереми продолжал набивать мяч и дома.

В один такой вечер Джереми случайно разбил телевизор. Мама решила направить энергию сына в нужное русло и отвела его в футбольную секцию. Не успел мальчик окончить младшую школу, как ему пришлось переезжать в Англию. И вовсе не потому, что его мама решила поменять место жительства. Просто за маленьким талантом приехали скауты "Манчестер Сити". До 19 лет Джереми выступал за юношеские и молодежные команды "горожан". В 18 лет получил вызов в молодежную сборную Нидерландов. Однако, до основного состава "горожан" Фримпонг не добрался и подписал контракт с шотландским "Селтиком". За очень короткий срок Фримпонг стал любимцем болельщиков. Они боготворили нидерландца за его не только хорошие оборонительные действия, а и постоянные подключения к атакам команды.

От правого защитника до латераля

Два сезона в "Селтике" не прошли даром. "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" положили глаз на футболиста. Однако Джереми решил, что ему лучше поехать в Германию. В итоге зимой 2021 года правый защитник стал игроком "Байера". Первые полгода Джереми адаптировался к Бундеслиге, выполняя функции исключительно крайнего защитника. В сентябре 2021 года "Байер" получил нового главного тренера – Хаби Алонсо. Со временем испанский тренер начал максимально использовать реактивную скорость Фримпонга на правом фланге. Именно Алонсо переквалифицировал Фримпонга из крайнего защитника в латераля. Фримпонг стал хозяином правой бровки, который может как на короткой, так и на длинной дистанции убежать от большинства соперников.

"Everything I wanted!"



Jeremie Frimpong couldn't contain his excitement after getting his first goal for Celtic in their 4-0 win over Aberdeen.



The Dutch youngster's energy is infectious! pic.twitter.com/TFGB9W5bbl — Football on TNT Sports (@footballontnt) October 27, 2019

Алонсо научил Джереми быть командным игроком, видеть поле, видеть партнеров, вовремя отдавать пас. Повысилась и голевая результативность теперь уже латераля. За "Селтик" Фримпонг забил три гола и отдал три ассиста (два сезона), за "Байер" в первом сезоне с Хаби Алонсо всего один гол и шесть ассистов. Следующие сезоны у Фримпонга уже более результативные: 2022/2023 – восемь голов, семь ассистов; 2023/2024 – девять голов, семь ассистов; 2024/2025 – пять голов, пять ассистов.

Нет сомнений, что в ноябре 2024 года, когда "Ливерпуль" принимал "Байер" на домашнем стадионе (Лига чемпионов), Арне Слот внимательно следил за игрой Фримпонга. Джереми, хоть его команда и проиграла с разгромным счетом 4:1, провел отличный матч. Во-первых, уже в первом тайме Фримпонг мог открыть счет голам матча. К сожалению, его гол не засчитали. Во-вторых, Джереми стал одним из самых результативных игроков "Байера" в этом матче – два удара в створ ворот (больше только у нападающего Виктора Бонифейс – три); три ключевые передачи (столько же и Флориана Виртца), один из самых высоких процентов успешных передач – 91,7%. Быть может, уже в ноябре Слот представлял, как он может вписать Фримпонга в свою схему.

От Брэдли – Фримпонг – Салах до Брэдли – Фримпонг

Джереми Фримпонг – не просто правый защитник. Он универсальный футболист, которого можно выпускать на позициях скоростного атакующего полузащитника и вингера. Если Джереми летит вперед, его невозможно остановить. Один в один обыграть сложно. Хаби Алонсо научил Фримпонга правильно занимать позицию, чувствовать соперника, читать игру.

Конечно, Фримпонг не отдает такие же длинные передачи вперед, как Трент Александер-Арнольд. Но он умеет забегать вперед, растягивать соперника, отдавать качественные передачи, появляться из ниоткуда в штрафной соперника. Отличным примером может послужить матч "Байера" со "Штутгартом". Фримпонг встретил защитника, обошел его, продвинулся немного вперед и отдал точную передачу на Шика, который находился на ударной позиции. Результат – гол. В нынешнем сезоне Фримпонг ни один раз на скорости красиво уходил от соперника и отдавал своим партнерам голевые передачи. Сегодня у Арне Слотта нет такого скоростного игрока. "Ливерпуль" добивается результата в основном благодаря силе, атлетизму, ускорениях на короткой дистанции.

Вовлеченность Фримпонга в атакующие действия команды вовсе не означают, что игрок перестал выполнять и обязанности защитника. Джереми уделяет много внимания развитию и своих оборонительных качеств, которые у него, кстати не на высоте. Постоянные тренировки с индивидуальным тренером улучшили его способность совершать изящные подкаты, отборы мяча без нарушений, сдерживать соперника перед своей штрафной.

По идее, Фримпонг – идеальный игрок для "Ливерпуля", который любит атаковать. Однако, есть одно маленькое но... Фримпонг господствует на правом фланге и врывается в то пространство, хозяином которого является Салах. В таком случае, Салах будет иметь возможность смещаться в центр и ближе к штрафной соперника. Правда, это в том случае, если Фримпонг не займет позицию исключительного правого защитника.

Если Фримпонга сравнивать с Брэдли, то нидерландец, как правый защитник уступает англичанину. Но Арне Слот может использовать Фримпонга в матчах с теми командами, которые не играют в явно выраженный атакующий футбол. В таких играх у Фримпонга будут развязаны ноги для подключения к атакам своей команды. Можно предположить, что в какие-то моменты Салах будет смещаться в центр (как было сказано ранее), давая пространство Фримпонгу для забегания по флангу и для прострельных передач в штрафную соперника. А есть и второй вариант. Салах собирает на себе несколько оппонентов, а Фримпонг забегает через полуфланг в штрафную.

В любом случае, скоростной и опасный Фримпонг не затеряется на футбольном поле и принесет пользу команде Слота. А если посмотреть еще дальше, нужно вспомнить, что Салах, при всей его фантастической выносливости, не молодеет. Рано или поздно, египтянину понадобится замена. Даже в будущем сезоне, например, на матчи Кубка Англии (почему бы и не отдохнуть). А еще "Ливерпуль" останется без Мо на неделю в декабре 2025 года и три недели в январе 2026 года, когда египтянин уедет на Кубок Африканских наций. Не стоит забывать и то, что рано или поздно, Салах все-таки покинет "Ливерпуль". И в таком случае, у Арне Слота или другого главного тренера будет уже практически готовый сыгранный дуэт на правом фланге из защитника и вингера – Конор Брэдли и Джереми Фримпонг.

Пока не начался сезон и мы не увидели, как Арне Слот решит новую задачу, получив в свое распоряжение Джереми Фримпонга, как быстро футболист адаптируется к новой команде и АПЛ, можно предположить, что "Ливерпуль" и Фримпонг – отличный союз.