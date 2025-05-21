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Брайтон потребует этим летом за своего звездного нападающего 70 миллионов евро
Форвард открыт к новому этапу в своей карьере
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Брайтон" потребует этим летом за своего звездного нападающего 70 миллионов евро.
Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Жоау Педру открыт к тому, чтобы покинуть клуб в ближайшее трансферное окно, однако "чайки", хоть и готовы его отпустить, будут требовать немалые деньги за его трансфер.
Отмечается, что 23-летний бразилец открыт к новому этапу в своей карьере. Лучшие клубы АПЛ знают, что трансфер игрока обойдется им в почти 70 миллионов евро, и окончательное решение будет принимать руководство "Брайтона".
Ранее появлялась информация о том, что за форвардом следит "Арсенал", "Ливерпуль" и "Челси".
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В этом сезоне Жоау Педру забил 10 голов и отдал 6 ассистов в 27 матчах за "Брайтон" во всех турнирах. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.
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