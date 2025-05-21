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Лучший бомбардир в истории АПЛ опубликовал символическую сборную сезона в чемпионате Англии

Англия

Мнение эксперта

Лучший бомбардир в истории АПЛ опубликовал символическую сборную сезона в чемпионате Англии

Фото - Premier League

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Лучший бомбардир в истории АПЛ Алан Ширер обнародовал символическую сборную сезона 2024/25 в чемпионате Англии.

Легендарный нападающий назвал одиннадцатку лучших футболистов в текущей кампании, которые, по его мнению, выделялись своей игрой больше всего. В эту команду попали четверо игроков "Ливерпуля", которые в этом году стали чемпионами.

  • Вратарь: Алиссон ("Ливерпуль")
  • Защитники: Милош Керкез ("Борнмут"), Уильям Салиба ("Арсенал"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Даниэль Муньос ("Кристал Пэлас")
  • Полузащитники: Сандро Тонали ("Ньюкасл"), Алексис Мак Аллистер ("Ливерпуль"), Деклан Райс ("Арсенал")
  • Нападающие: Бриан Мбемо ("Брентфорд"), Александер Исак ("Ньюкасл"), Мохамед Салах ("Ливерпуль")
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Напомним, что чемпионом АПЛ в сезоне 2024/25 стал "Ливерпуль" под руководством Арне Слота.

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Алан Ширер Английская Премьер-лига Чемпионат Англии АПЛ Мохамед Салах Алиссон Бекер Вирджил ван Дейк Александер Исак Деклан Райс Сандро Тонали Вильям Салиба Алексис Мак Аллистер Бриан Мбеумо Милош Керкез
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Источник:
Premier League
Опубликовал: Андрей Журба
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