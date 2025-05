Лучший бомбардир в истории АПЛ опубликовал символическую сборную сезона в чемпионате Англии

Лучший бомбардир в истории АПЛ Алан Ширер обнародовал символическую сборную сезона 2024/25 в чемпионате Англии.

Легендарный нападающий назвал одиннадцатку лучших футболистов в текущей кампании, которые, по его мнению, выделялись своей игрой больше всего. В эту команду попали четверо игроков "Ливерпуля", которые в этом году стали чемпионами.

