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Лучший бомбардир в истории АПЛ опубликовал символическую сборную сезона в чемпионате Англии
Мнение эксперта
Фото - Premier League
Лучший бомбардир в истории АПЛ Алан Ширер обнародовал символическую сборную сезона 2024/25 в чемпионате Англии.
Легендарный нападающий назвал одиннадцатку лучших футболистов в текущей кампании, которые, по его мнению, выделялись своей игрой больше всего. В эту команду попали четверо игроков "Ливерпуля", которые в этом году стали чемпионами.
- Вратарь: Алиссон ("Ливерпуль")
- Защитники: Милош Керкез ("Борнмут"), Уильям Салиба ("Арсенал"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Даниэль Муньос ("Кристал Пэлас")
- Полузащитники: Сандро Тонали ("Ньюкасл"), Алексис Мак Аллистер ("Ливерпуль"), Деклан Райс ("Арсенал")
- Нападающие: Бриан Мбемо ("Брентфорд"), Александер Исак ("Ньюкасл"), Мохамед Салах ("Ливерпуль")
Alan Shearer picks his Premier League Team of the Season! ???? pic.twitter.com/DDcycvfrtB— Premier League (@premierleague) May 21, 2025
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Напомним, что чемпионом АПЛ в сезоне 2024/25 стал "Ливерпуль" под руководством Арне Слота.
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