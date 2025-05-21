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Защитник Ливерпуля попрощался с Трентом: Тебя будет очень не хватать на поле

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Защитник Ливерпуля попрощался с Трентом: Тебя будет очень не хватать на поле

Фото - Instagram

Новина українською

Защитник "Ливерпуля" попрощался с Трентом.

Энди Робертсон написал в своём Instagram пост, посвящённый уходу Трента Александера-Арнольда. Шотландский футболист отметил, что Трент постоянно делал его лучше и поблагодарил за это.

"Брат мой, с чего бы начать! Для меня было огромной честью наблюдать за тем, как ты превращаешься из мальчика в мужчину за последние 8 лет. Ты выиграл все и создал удивительные воспоминания на этом пути. Я хочу поблагодарить тебя за то, что ты постоянно подталкивал меня к новым пределам и ставил планку так высоко, что у меня не было другого выбора, кроме как идти за тобой.

Тебя будет очень не хватать на тренировочной площадке и еще больше - на поле. Я надеюсь, что вся тяжелая работа, которую ты вложил в этот клуб, моменты, которые ты подарил нам, и огромный вклад, который ты внес, будут признаны так, как они должны быть признаны......

Wingmen в последний раз", - написал Роберстон.

Энди Робертсон сыграл 278 матчей с Трентом на данный момент. Вместе они оформили 3 гола за клуб.

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Напомним, что в конце сезона Трент объявил об уходе из "Ливерпуля".

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Источник:
Instagram
Опубликовал: Владислав Прийменко
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