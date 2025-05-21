Защитник Ливерпуля попрощался с Трентом: Тебя будет очень не хватать на поле

Защитник "Ливерпуля" попрощался с Трентом.

Энди Робертсон написал в своём Instagram пост, посвящённый уходу Трента Александера-Арнольда. Шотландский футболист отметил, что Трент постоянно делал его лучше и поблагодарил за это.

"Брат мой, с чего бы начать! Для меня было огромной честью наблюдать за тем, как ты превращаешься из мальчика в мужчину за последние 8 лет. Ты выиграл все и создал удивительные воспоминания на этом пути. Я хочу поблагодарить тебя за то, что ты постоянно подталкивал меня к новым пределам и ставил планку так высоко, что у меня не было другого выбора, кроме как идти за тобой.

Тебя будет очень не хватать на тренировочной площадке и еще больше - на поле. Я надеюсь, что вся тяжелая работа, которую ты вложил в этот клуб, моменты, которые ты подарил нам, и огромный вклад, который ты внес, будут признаны так, как они должны быть признаны......

Wingmen в последний раз", - написал Роберстон.