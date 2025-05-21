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Облегчение для фанатов. Капитан Манчестер Сити решил своё будущее после окончания контракта с клубом
Это порадует болельщиков
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан "Манчестер Сити" решил своё будущее после окончания контракта с клубом.
Кевин Де Брюйне исключил переход в другой клуб Английской Премьер-Лиги. Бельгийский полузащитник перейдёт в зарубежный клуб.
Напомним, что Де Брюйне 20 мая провёл последний домашний матч за "Манчестер Сити". В поединке против "Борнмута" он сыграл 69 минут и после попрощался с болельщиками.
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В этом сезоне бельгийский полузащитник поучаствовал в 39-ти матчах "горожан". Он забил 6 голов и отдал 8 голевых передач.
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