Облегчение для фанатов. Капитан Манчестер Сити решил своё будущее после окончания контракта с клубом

Капитан "Манчестер Сити" решил своё будущее после окончания контракта с клубом.

Кевин Де Брюйне исключил переход в другой клуб Английской Премьер-Лиги. Бельгийский полузащитник перейдёт в зарубежный клуб.

Напомним, что Де Брюйне 20 мая провёл последний домашний матч за "Манчестер Сити". В поединке против "Борнмута" он сыграл 69 минут и после попрощался с болельщиками.

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В этом сезоне бельгийский полузащитник поучаствовал в 39-ти матчах "горожан". Он забил 6 голов и отдал 8 голевых передач.