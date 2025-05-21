Арсенал нацелился на вингера Реала

"Арсенал" рассматривает возможность подписания 24-летнего бразильского вингера мадридского "Реала" Родриго. Об этом сообщил Флориан Плеттенберг.

По информации источника, "канониры" уже начали работу над потенциальным трансфером бразильца, и переговоры по возможному переходу игрока уже стартовали.

Добавим, что Родриго в текущем сезоне сыграл 50 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 10 ассистов.