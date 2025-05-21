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Арсенал нацелился на вингера Реала

Англия

Родриго может перейти в АПЛ

Арсенал нацелился на вингера Реала

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Арсенал" рассматривает возможность подписания 24-летнего бразильского вингера мадридского "Реала" Родриго. Об этом сообщил Флориан Плеттенберг.

По информации источника, "канониры" уже начали работу над потенциальным трансфером бразильца, и переговоры по возможному переходу игрока уже стартовали.

Добавим, что Родриго в текущем сезоне сыграл 50 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 10 ассистов.

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Источник:
Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
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