Есть варианты? Ливерпуль открыл голосование за лучшего игрока сезона

"Ливерпуль" открыл голосование за лучшего игрока сезона.

В преддверии финального домашнего матча болельщикам предлагают выбрать лучшего, по их мнению, футболиста "Ливерпуля".

В клубе отметили, что каждый игрок, хотя бы раз выступающий за основную команду, претендует на награду. Также болельщики могут объяснить свой выбор в комментариях к голосу.

Претенденты на лучшего игрока сезона:

Вратари : Алиссон, Ярош, Келлехер;

: Алиссон, Ярош, Келлехер; Защитники : Гомез, Ван Дейк, Конате, Цимикас, Робертсон, Кванса, Брэдли, Александр-Арнольд, Налло;

: Гомез, Ван Дейк, Конате, Цимикас, Робертсон, Кванса, Брэдли, Александр-Арнольд, Налло; Полузащитники : Эндо, Собослаи, Мак Аллистер, Джонс, Эллиотт, Гравенберх, Мортон, Мабайа, МакКоннелл, Ньони

: Эндо, Собослаи, Мак Аллистер, Джонс, Эллиотт, Гравенберх, Мортон, Мабайа, МакКоннелл, Ньони Нападающие: Диас, Нуньес, Салах, Кьеза, Гакпо, Жота, Коне-Доэрти, Нгумоа, Дэннс.

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Голосование доступно на сайте клуба. Победителя объявят в ближайшее время.