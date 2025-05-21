Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Есть варианты? Ливерпуль открыл голосование за лучшего игрока сезона
Вроде бы всё очевидно
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" открыл голосование за лучшего игрока сезона.
В преддверии финального домашнего матча болельщикам предлагают выбрать лучшего, по их мнению, футболиста "Ливерпуля".
В клубе отметили, что каждый игрок, хотя бы раз выступающий за основную команду, претендует на награду. Также болельщики могут объяснить свой выбор в комментариях к голосу.
Претенденты на лучшего игрока сезона:
- Вратари: Алиссон, Ярош, Келлехер;
- Защитники: Гомез, Ван Дейк, Конате, Цимикас, Робертсон, Кванса, Брэдли, Александр-Арнольд, Налло;
- Полузащитники: Эндо, Собослаи, Мак Аллистер, Джонс, Эллиотт, Гравенберх, Мортон, Мабайа, МакКоннелл, Ньони
- Нападающие: Диас, Нуньес, Салах, Кьеза, Гакпо, Жота, Коне-Доэрти, Нгумоа, Дэннс.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Голосование доступно на сайте клуба. Победителя объявят в ближайшее время.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Liverpool FC
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Источник: Два клуба УПЛ отказались от кандидатуры Вернидуба
- "Вероятно, это будет...". Ротань высказался относительно своего будущего
- Кривбасс летом покинут сразу шесть футболистов
- Гвардиола о полузащитнике Манчестер Сити: Это второй лучший распасовщик, с которым я работал
- Легенда Арсенала и сборной Германии развёлся с женой после 25 лет брака
- Скандал в звездной семье: почему Бруклин Бекхэм не разговаривает с братом из-за его новой избранницы
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000