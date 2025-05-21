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Есть варианты? Ливерпуль открыл голосование за лучшего игрока сезона

Англия

Вроде бы всё очевидно

Есть варианты? Ливерпуль открыл голосование за лучшего игрока сезона

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ливерпуль" открыл голосование за лучшего игрока сезона.

В преддверии финального домашнего матча болельщикам предлагают выбрать лучшего, по их мнению, футболиста "Ливерпуля".

В клубе отметили, что каждый игрок, хотя бы раз выступающий за основную команду, претендует на награду. Также болельщики могут объяснить свой выбор в комментариях к голосу.

Претенденты на лучшего игрока сезона:

  • Вратари: Алиссон, Ярош, Келлехер;
  • Защитники: Гомез, Ван Дейк, Конате, Цимикас, Робертсон, Кванса, Брэдли, Александр-Арнольд, Налло;
  • Полузащитники: Эндо, Собослаи, Мак Аллистер, Джонс, Эллиотт, Гравенберх, Мортон, Мабайа, МакКоннелл, Ньони
  • Нападающие: Диас, Нуньес, Салах, Кьеза, Гакпо, Жота, Коне-Доэрти, Нгумоа, Дэннс.

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Голосование доступно на сайте клуба. Победителя объявят в ближайшее время.

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Источник:
Liverpool FC
Опубликовал: Владислав Прийменко
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