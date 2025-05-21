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Ливерпуль близок к подписанию защитника Борнмута

Англия

Керкез может сменить клубную прописку

Ливерпуль близок к подписанию защитника Борнмута

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Английский "Ливерпуль" активно работает над усилением позиции левого защитника, и, как стало известно, приоритетным подписанием для клуба является игрок "Борнмута" Милош Керкез.

По информации Флориана Плеттенберга, "красные" детально проанализировали игру футболиста и считают он готов к переходу уже этим летом. В лагере "Ливерпуля" царит оптимизм относительно этого трансфера, и сообщается, что соглашение о переходе Милоша уже заключено.

В этом сезоне Керкез провел 40 матчей за "Борнмут", отметившись 2 голами и 6 ассистами.

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Ливерпуль Борнмут Милош Керкез
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Источник:
Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
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