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"Лучший вратарь". Экс-хавбек Ливерпуля отреагировал на завершение карьеры Пепе Рейны

Англия
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Вместе они сотворили невероятную историю

"Лучший вратарь". Экс-хавбек Ливерпуля отреагировал на завершение карьеры Пепе Рейны

Фото - Instagram

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Экс-полузащитник "Ливерпуля" отреагировал на завершение карьеры Пепе Рейны.

Стивен Джеррард в своём Instagram поблагодарил испанского вратаря за период совместной игры в "Ливерпуле".

"Поздравляю с невероятной карьерой и путешествием Пепе Рейна. Было очень приятно не только играть рядом с тобой, но и разделить долгие годы совместной жизни в "Ливерпуле""

Лидер, создатель стандартов и лучший вратарь. Приятного времяпровождения, пока не решишься на свой следующий вызов. Всего наилучшего Росси Ла ... что за парень!", - написал Джеррард.

Капитан "Ливерпуля" провёл с Пепе Рейной 314 матчей за английский клуб.

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Напомним, что 20 мая Пепе Рейна объявил о завершении карьеры.

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Пепе Рейна Стивен Джеррард
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Источник:
Instagram
Опубликовал: Владислав Прийменко
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