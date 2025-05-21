"Лучший вратарь". Экс-хавбек Ливерпуля отреагировал на завершение карьеры Пепе Рейны

Экс-полузащитник "Ливерпуля" отреагировал на завершение карьеры Пепе Рейны.

Стивен Джеррард в своём Instagram поблагодарил испанского вратаря за период совместной игры в "Ливерпуле".

"Поздравляю с невероятной карьерой и путешествием Пепе Рейна. Было очень приятно не только играть рядом с тобой, но и разделить долгие годы совместной жизни в "Ливерпуле""

Лидер, создатель стандартов и лучший вратарь. Приятного времяпровождения, пока не решишься на свой следующий вызов. Всего наилучшего Росси Ла ... что за парень!", - написал Джеррард.