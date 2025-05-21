Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Лучший вратарь". Экс-хавбек Ливерпуля отреагировал на завершение карьеры Пепе Рейны
Вместе они сотворили невероятную историю
Фото - Instagram
Экс-полузащитник "Ливерпуля" отреагировал на завершение карьеры Пепе Рейны.
Стивен Джеррард в своём Instagram поблагодарил испанского вратаря за период совместной игры в "Ливерпуле".
"Поздравляю с невероятной карьерой и путешествием Пепе Рейна. Было очень приятно не только играть рядом с тобой, но и разделить долгие годы совместной жизни в "Ливерпуле""
Лидер, создатель стандартов и лучший вратарь. Приятного времяпровождения, пока не решишься на свой следующий вызов. Всего наилучшего Росси Ла ... что за парень!", - написал Джеррард.
Капитан "Ливерпуля" провёл с Пепе Рейной 314 матчей за английский клуб.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что 20 мая Пепе Рейна объявил о завершении карьеры.
Популярное сейчас
- Источник: Два клуба УПЛ отказались от кандидатуры Вернидуба
- "Вероятно, это будет...". Ротань высказался относительно своего будущего
- Стала известна позиция Алонсо по поводу будущего Лунина
- Эми Мартинес попрощался с болельщиками Астон Виллы – ВИДЕО
- Легенда Арсенала и сборной Германии развёлся с женой после 25 лет брака
- Игрок Ман Сити пойман на флирте с суперзвездой женского футбола, несмотря на то, что у него есть девушка