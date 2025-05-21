"Спасибо тебе за все". Холанд трогательно прощается с Кевином Де Брюйне

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд отреагировал на уход своего одноклубника Кевина Де Брюйне из команды.

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На своей странице в Instagram норвежский форвард поделился фотографией, на которой он стоит рядом с Кевином на фоне баннера "Король Кэв", который фанаты "Сити" развернули на трибунах "Этихад" во время прощального матча Де Брюйне. На снимке бельгиец также изображен в короне.

Фотографию Холанд подписал словами: "Что за игрок, спасибо за все".