Известна позиция Челси о возможном трансфере звездного вингера Реала

Известна позиция лондонского "Челси" о возможном трансфере звездного вингера мадридского "Реала".

Журналист Кейв Солхкол из издания Sky Sports сообщил, что руководство "синих" потенциально может заработать около 200 миллионов фунтов стерлингов, если они выиграют Лигу конференций и станут триумфатором КЧМ-2025, но они не планируют подписывать Родриго, трансфер которого оценивается как минимум в 100 миллионов евро.

Этим летом "Челси" будет очень занят на трансферном рынке, ведь в их списке целей находится немало футболистов, однако в нем не нашлось места для 24-летнего бразильского нападающего.

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Также журналист отметил, что "Челси" не собирается продавать Энцо Фернандеса этим летом, несмотря на то, что появляются слухи о его возможном трансфере в "Реал". Аргентинский полузащитник считается ключевым игроком команды Энцо Марески, а его контракт с лондонским клубом рассчитан до конца июня 2032 года.