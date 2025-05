Фанаты Тоттенхэма отпраздновали гол в Лиге Европы на домашнем стадионе клуба. ВИДЕО

На "Лондон Стэдиум" фанаты "Тоттенхэма" отпраздновали гол команды в финале Лиги Европы.

В конце первого тайма клуб открыл счёт усилиями Брендона Джонсона. Английские СМИ показали кадры с Лондона, где фанаты на стадионе отмечали гол.

A Luke Shaw own goal gives Spurs the lead in the Europa League final!



Just look at those scenes in the Tottenham Hotspur Stadium!