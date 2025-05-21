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Фанаты Тоттенхэма отпраздновали гол в Лиге Европы на домашнем стадионе клуба. ВИДЕО
Какие эмоции!
Фото: twitter.com/SpursOfficial / Автор: неизвестен
На "Лондон Стэдиум" фанаты "Тоттенхэма" отпраздновали гол команды в финале Лиги Европы.
В конце первого тайма клуб открыл счёт усилиями Брендона Джонсона. Английские СМИ показали кадры с Лондона, где фанаты на стадионе отмечали гол.
A Luke Shaw own goal gives Spurs the lead in the Europa League final! ????— Sky Sports Football (@SkyFootball) May 21, 2025
Just look at those scenes in the Tottenham Hotspur Stadium! ????️ pic.twitter.com/qTOnEVCuV2
После первого тайма "Тоттенхэм" обыгрывает "Манчестер Юнайтед" со счётом 1:0.
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