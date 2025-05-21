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Фанаты Тоттенхэма отпраздновали гол в Лиге Европы на домашнем стадионе клуба. ВИДЕО

Англия

Какие эмоции!

Фанаты Тоттенхэма отпраздновали гол в Лиге Европы на домашнем стадионе клуба. ВИДЕО

Фото: twitter.com/SpursOfficial / Автор: неизвестен

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На "Лондон Стэдиум" фанаты "Тоттенхэма" отпраздновали гол команды в финале Лиги Европы.

В конце первого тайма клуб открыл счёт усилиями Брендона Джонсона. Английские СМИ показали кадры с Лондона, где фанаты на стадионе отмечали гол.

После первого тайма "Тоттенхэм" обыгрывает "Манчестер Юнайтед" со счётом 1:0.

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Источник:
Sky Sports Football
Опубликовал: Владислав Прийменко
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