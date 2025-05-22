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Полузащитник Манчестер Юнайтед проиграл первый финал в карьере
Всё случается впервые
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" проиграл первый финал в карьере.
Для Каземиро поражение в финале Лиги Европы против "Тоттенхэма" (0:1) стало дебютным.
Ранее бразилец, выступая за "Реал", выиграл 8 еврокубковых финалов – 5 финалов Лиги Чемпионов и три финала Суперкубка УЕФА.
- Лигу Чемпионов бразилец выигрывал с "Реалом" в сезонах 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18 и 2021/22.
- Суперкубок УЕФА полузащитник выигрывал в 2017, 2018 и 2022 годах.
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Каземиро отыграл 90 минут в финальном матче Лиги Европы.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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