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Полузащитник Манчестер Юнайтед проиграл первый финал в карьере

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Полузащитник Манчестер Юнайтед проиграл первый финал в карьере

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" проиграл первый финал в карьере.

Для Каземиро поражение в финале Лиги Европы против "Тоттенхэма" (0:1) стало дебютным.

Ранее бразилец, выступая за "Реал", выиграл 8 еврокубковых финалов – 5 финалов Лиги Чемпионов и три финала Суперкубка УЕФА.

  • Лигу Чемпионов бразилец выигрывал с "Реалом" в сезонах 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18 и 2021/22.
  • Суперкубок УЕФА полузащитник выигрывал в 2017, 2018 и 2022 годах.

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Каземиро отыграл 90 минут в финальном матче Лиги Европы.

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Лига чемпионов Лига Европы Реал (Мадрид) Каземиро Манчестер Юнайтед
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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