Соблюдает традиции. Тренер Тоттенхэма выигрывает трофеи, работая второй сезон в клубе

Тренер "Тоттенхэма" выигрывает трофеи, работая второй сезон в клубе.

Анже Постекоглу выигрывал чемпионаты с "Саут Мельбурном" (1997/98) и "Брисбен Роар" (2010/11), а также чемпионат Японии с "Иокогама Ф Маринос" (2019). Он также выигрывал дополнительные кубки в каждом из этих клубов.

Во всех случаях, победы были во втором сезоне работы в клубах.

В "Селтик" Постекоглу пришёл в июне 2021 года. Уже в сезоне 2021/22 он выиграл чемпионат Шотландии и продолжал до июня 2023 года. Он также выиграл Кубок шотландской лиги в каждом сезоне и Кубок Шотландии в сезоне 2022/23.

В карьере тренера сборных, Постекоглу с Австралией также выиграл Кубок Азии в 2015 году, через два года после его прихода. Он также добился успеха в качестве тренера юношеских сборных Австралии до 17 и 20 лет.

Он не выигрывал трофеев с тремя клубами: "Панахаики", "Уиттлси Зебрас" и "Мельбурн Виктори". Но в них он не работал два сезона.

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Напомним, что "Тоттенхэм" под руководством Анже Постекоглу впервые за 41 год выиграл Лигу Европы.